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برلمان

لمتابعة ملفات وأزمات القطاع.. تقسيم "صحة النواب" لـ 9 مجموعات

السبت 23/يناير/2021 - 01:02 ص
لجنة الصحة بالبرلمان
لجنة الصحة بالبرلمان
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القسم السياسي
قالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك جوًّا ديمقراطيا ومشاركة مثمرة بين أعضاء لجنة الصحة، لافتة إلي الدور الكبير الذي يقوم به رئيس المجلس بالإضافة إلي الوكيلين.

وعبرت الألفي في تصريحاتها الخاصة لـ"صدى البلد"، عن ثقتها في النائب اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، مشيرة إلي أن اللجنة تم تقسيمها لـ9 مجموعات، تقوم كل مجموعة بمتابعة ملف هام في القطاع الصحي مثل التعليم الطبي والتأمين الصحي وحقوق الاطباء ودراسة حالة المستشفيات واخر المستجدات حول فيروس كورونا، وغيرهم من الملفات الهامة  لمتابعة هذا الملف على أكمل وجه.

وأكدت النائبة، أنه بعد إنتهاء مرحلة الإستجواب وعرض الوزراء خطط عملهم بمجلس النواب، سيكون هناك تركيز قوي حول العمل التشريعي والرقابي، كما سيكون هناك تعاون بين أعضاء اللجنة لمتابعة ومناقشة كل ما يحال إليها بشكل بناء وسليم.
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