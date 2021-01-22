أستاذ علوم سياسية: بايدن يري الحوار مع الخصوم أفضل

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك قناعة لدى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بأن تشديد العقوبات التى فرضها الرئيس الأمريكى السابق ترامب على إيران لم تؤدى لأى نتيجة، وتري من الضرورة مراجعة هذا الأسلوب.





وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن ما تفكر فيه إدارة بايدن، يكون بطريقة أوسع و هو التفكير فى اتفاق 5+1، ولكن الإدارة الجديد تطلب من إيران أن تلتزم ببنود هذا الاتفاق، وأن الإدارة الجديدة أعلنت أن أى اتفاق جديد لن يشمل فقط القضايا المتعلقة بـ القضية النووية.





ولفت إلى أن تصريحات الإدارة الأمريكية تدل على بدء حوار مع إيران للعودة للاتفاق النووي ولكن هذه العودة ستكون مشروطة.





وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى بايدن كان يريد فى الساعات الأولى له أرسال رسالة للعالم وهو أنه سيكون مختلف عن ترامب.





وأكد أن بايدن يستهدف الحوار مع الخصوم، وأن قراراته توضح أنه يري أن الحوار أفضل من الخصوم.



