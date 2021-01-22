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حوادث

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة وفر قائدها هاربا في الدقهلية

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:45 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقيت ربة منزل مصرعها بقرية برج النور العرب التابعة لمركز السنبلاوين في الدقهلية إثر صدم سيارة مجهولة لها وهروب قائدها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إشارة من مستشفي السنبلاوين العام بوصول سنية عوض متولى ٦٠ عاما ربة منزل، ومقيمة قرية " برج النور العرب " دائرة المركز .. مصابة بكسر وتهتك بالساعد الأيسر  واشتباه ما بعد الارتجاج ( إدعاء حادث طريق ) وتوفيت عقب وصولها.
 
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوجها  السيد على مصطفى على النجار ٦٩ عاما بالمعاش ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء سير زوجته على الطريق أمام القرية محل إقامتهما اصطدمت بها سيارة مجهولة ( فر بها قائدها عقب الحادث)  مما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ١٢٨٠ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وجار استكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها  والعرض علي النيابة العامة.
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