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اقتصاد

عضو شعبة المستوردين: الشرق الأقصى يستحوذ على 40% من نسبة الشحن على مستوى العالم

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:53 م
الشحن البحرى
الشحن البحرى
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ولاء عبد الكريم
قال محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس لجنة الجمارك واللوجيستيات ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، إن أزمة ارتفاع أسعار شحن البضائع عالمية، مشيرا إلى أن أسعار الشحن كانت منتظر زيادتها ولكن ليس بـ 10 أضعاف، وذلك نتيجة لتداعيات جائحة كورونا. 

وأضاف "العرجاوي" خلال لقاء تليفزيوني ، أن الشرق الأقصى يستحوذ على 40% من نسبة الشحن على مستوى العالم وبالتالي هو الذي يفرض أسعار الشحن، موضحًا أن أكبر أسعار شهدنا الطفرة فيها كانت في الشرق الأقصى خاصة الصين، وهو نتيجة قلة الطلب على السلع، وكان من المفترض طبقًا للنظرية السعرية أنه كلما قل الطلب يزيد العرض وينخفض السعر، ولكن حدث العكس بأن الطلب قل في أوروبا نتيجة جائحة كورونا وتكاد تكون الأسواق فيها توقفت، والشحن من أوروبا توقف.

َوأكد العرجاوي، أن تنشيط الشحن أصبح أغلبه في الشرق الأقصى وحدث زيادة في الطلب، وبناء على ذلك بدأت الأسعار تزيد في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتا إلى أن المسؤولين في شركات الشحن كان لديهم رغبة في تعويض الخسارة التي لحقت بهم وهو ما نتج عن ذلك ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميًا.

ونوه محمد العرجاوي، بأن المستهلك يتحمل وحده الزيادة في تكاليف اللوجيستيات، موضحًا أن المستوردين اضطروا لتقليل هامش الربح خاصة في السلع الغذائية.

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