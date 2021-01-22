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مساعد وزير الداخلية السابق: القيادة السياسية جزء مهم في تفعيل دور قطاع الأمن المصري..فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:57 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نورهان رأفت
قال اللواء محمد زكي ، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ أكاديمية الشرطة ، هو جزء من مهامه في النظر لقطاع الأمن ، لتخريج طالب شرطة كفء.

وأضاف اللواء محمد زكي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن كلية الشرطة هي المؤسسة الأولى التي تتولى تخريج طالبا يتمتع بالخبرات والكفاءات واللياقة البدنية الممتازة ؛ لقيامه بأعماله ، ومن بعد ذلك يتلقى دورات تدريب متخصصة .

وأكد أن رجال الشرطة يعملون بجهد ومنتشرين في كافة مواقع البلاد ، من أقصى الشرق لأقصى الغرب .

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي استمع  إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

وتفقد الرئيس القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي. 

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