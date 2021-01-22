تركا نار التدفئة مشتعلة .. وفاة زوجين اختناقًا داخل غرفة نومهما بـ قنا

كشفت أجهزة الأمن بقنا، تفاصيل واقعة العثور على جثة زوجين داخل غرفة نومهما، بقرية العيايشا، التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.





تبين أن الزوجين أصيبا بحالة اختناق أثناء نومهما، بعدما تركا أدخنة موقد التدفئة مشتعلا داخل غرفة النوم بمنزلهما.





تلقى اللواء محمد ابوالمجد، مدير أمن قنا ، إخطارا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد عثور أهالي قرية العيايشا علي جثة اسماعيل نوبي محمود 55 عاما، وزوجته محاسن شحات همام 45 عاما، داخل منزلهما، في ظروف غامضة.





وبتكثيف التحريات، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، تبين أن سبب الوفاة، يرجع إلى إصابة الزوجين بحالة اختناق، من أدخنة موقد للتدفئة، ولا توجد شبهة جنائية وراء الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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