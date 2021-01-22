ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تركا نار التدفئة مشتعلة .. وفاة زوجين اختناقًا داخل غرفة نومهما بـ قنا

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:55 م
جثة
جثة
Advertisements
يوسف رجب

كشفت أجهزة الأمن بقنا، تفاصيل واقعة العثور على جثة زوجين داخل غرفة نومهما، بقرية العيايشا، التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.


تبين أن الزوجين أصيبا بحالة اختناق أثناء نومهما، بعدما تركا أدخنة موقد التدفئة مشتعلا داخل غرفة النوم بمنزلهما.


تلقى اللواء محمد ابوالمجد،  مدير أمن قنا ، إخطارا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد عثور أهالي قرية العيايشا علي جثة اسماعيل نوبي محمود 55 عاما، وزوجته محاسن شحات همام 45 عاما، داخل منزلهما، في ظروف غامضة.


وبتكثيف التحريات، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، تبين أن سبب الوفاة،  يرجع إلى إصابة الزوجين بحالة اختناق، من أدخنة موقد للتدفئة، ولا توجد شبهة جنائية وراء الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا :

بتوجيهات الرئيس.. تطوير 65 قرية من بمحافظة قنا ضمن حياة كريمة


قافلة جامعة جنوب الوادى.. مناظرة 387 حالة طبية بشرية و1397 بيطرية بحلايب وأبورماد


Advertisements
Advertisements

انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

إحالة 5 شركات للنيابة | غرامة الفاتورة الإلكترونية تصل لـ100 ألف جنيه

للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم

إكرامي يمسك الكرة بعد خط المرمى والحكم لم يحتسبها.. وفرج عامر: فضيحة

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

لحظة التهام النيران لـ أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم .. شاهد

أخبار الرياضة.. تطور مفاجئ بشأن انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان.. هاني حتحوت يفتح النار على أحمد مجاهد

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي ودخوله العناية المركزة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها