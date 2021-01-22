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حرب شوارع.. تفاصيل فضيحة جديدة لـ أردوغان ضد معارضيه

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:59 م
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد انتقاد المعارضة تجاه أحداث الاعتداءات الذى يشنه أردوغان ضد معارضيه. 

ووفقا للتقرير فإن الرئيس التركى أردوغان يتبع سياسية غض البصر فى التعامل مع الحوادث التى تستهدف معارضيه وذلك حسب اتهامات أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق .

أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق انتقد صمت أردوغان حيال تعرض نائب رئيس حزب المستقبل المعارض سلدوج  أوزداغ للاعتداء قبل أيام رافعأ سقف تصريحاته بأن الشخص المسئول هو الذى يجب محاسبته أولا على واقعة الاعتداء وهو الرئيس التركى.

ومنذ الاعتداء على أوزداغ لم يدل الرئيس التركى بتصريحات لكن إذا انتقده 3 أشخاص يظهر فورأ ليصفهم ب الإرهابيين .. الشخص الوحيد الذى يجب محاسبته عن ماجرى هو أردوغان .

نائب رئيس حزب المستقبل المعارض سلدوج  أوزداغ تعرض لهجوم ب البنادق والعصى أثناء خروجه من منزله فى العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور مؤتمر العام الأول لحزب المستقبل وهو ما أدى لإصابته ب جروج بالغة .

واتهم أوزداغ حزب الحركة القومية الذى يترأسه دولت بهجلى حليف أردوغان الأول  بالوقوف وراء الاعتداء ، وقائمة المنتقدين لصمت اردوغان حيال هجمات الاعتداء ضد المعارضين شملت أيضأ حزب السعادة المعارض .


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