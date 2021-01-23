جامعة حلوان: استمرار مناقشة رسائل الدراسات العليا حتى 20 فبراير.. والممرض المصري أفضل من الأوروبي ومناهجنا تتفوق

عميد كلية الحاسبات بحلوان : استمرار مناقشة رسائل الدراسات العليا حتى 20 فبراير

عميدة تمريض حلوان: مناقشة الرسائل العلمية يتم بحضور مشرف من هيئة الدراسات العليا بالجامعة

الدكتورة صفاء صلاح : الممرض المصري أفضل من الأوروبي ومناهجنا تتفوق













قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، ان كلية وان الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أونلأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة .









وصرح الدكتور أسامة فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الكلية إعادة فتح باب مناقشة الرسائل العلمية لمرحلة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) ولكن بضوابط وشروط احترازية ووقائية وضعتها الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، أن الكلية كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل العلمية بعد قرار الحكومة بتعليق الدراسة داخل الجامعات ولكن تقرر عودتها من يوم السبت 16 يناير 2021 وتستمر حتى يوم السبت 20 فبراير 2021 .





وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان ان مناقشة الرسائل العلمية تتم على اقتصار الحضور على أعداد قليلة و ان الكلية تقوم بتطهير والتعقيم الكامل للكلية بشكل دورى وذلك حرصًا على أبناء الجامعة وعلى العاملين وأعضاء هيئة التدريس .





وأشار أن الكلية تشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لجميع الحاضرين لمناقشة الرسالة العلمية من ارتداء الكمامة طول تواجده فى الكلية مع الحرص على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الحضور وذلك فى ضواء مجابهة جائحة تفشى فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع .





وشرحت الدكتورة صفاء فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان الكلية تناقش رسائل الماجستير والدكتورة تحت ضوابط تم تحديدها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الجامعة حيث وان يتم مناقشة الرسالة العلمية فى الكلية بحضور كل من الطالب و الدكتور المشرف الرئيسى على الرسالة ومن الممكن السماح للجنة الحكم والمناقشة الحضور فى الكلية أو من خلال الحضور اونلاين حيث يتم تسجيل الرسالة البحثية فى بث مباشر من خلال اى ابلكيشن سواء كان ميكروسوفت تيم أو من خلال زووم ويسمح لاعضاء هيئة التدريس أو أهل الطالب حضور ومشاهدة الجلسة من خلال لينك البث المباشر لتسجيل الرسالة العلمية، ويتم اغلاق البث وخروج الطالبه من حجرة المناقشة ويتم غلق البث على الجميع بإستثناء لجنة الحكم والمناقشة المتواجدين أونلاين لحين الانتهاء من المداولة وإعلان النتيجة يعود البث مره اخره الاعلان عن النتيجة .





ونوهت عميدة كلية التمريض بحلوان، على انه يتواجد موظف من هيئة الدراسات العليا لكتابة محضر المناقشة ويتم تسجيل فيه جميع ما جاء وحدث فى جلسة المناقشة وان الكلية أعادة فتح مناقشة الدراسات العليا من يوم السبت 16 يناير وان تم مناقشة رسالة علمية واحده فقط فى الكلية فى الوقت الحالي .





وصرحت الدكتورة صلاح الى أنه قد أصبح هناك أقبال كبير على الممرضين المصرين فى دول المانيا ودول الاتحاد الاوربي وان سوق العمل والطلب على طلاب الخريجين من كليات التمريض المصري

يشهد اقبال كبير جدآ فى الفترة الاخير خصيصآ فى ظل جاحة فيروس كورونا وذلك عائد على التميز التى يتواجد فى كليات ومعاهد التمريض لدينا بالاضافة الى التدريب العلمى الذين نقوم بتوفيره لطلابنا حتى يكونو على كفاءه عالية ومهارة كبيرة . .





واشارت الدكتورة صفاء الى أن جميع كليات قطاع التمريض تقوم بعمل أمتحانات الكترونية فى مواد التمريض وذلك لتجديد رخصة مزاولة المهنة ولجعل الممرض على إطلاع دائم لكل ما هو جديد وتجنبة الاعتماد على ما هو قد تحصل علية فى الكلية فقط وذلك الاختبار يتعمل عمله فى الدول العربية و دول الاتحاد الاوربى، وان هذه الاختبار كان قد أقيم كتجربة منذ سنتين ولكنه توقف الان بسبب جائحة كورونا .





وكانت قد قالت عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، أن الكلية حريصة على مجابهت التطورات فى المجال الطبي وأن يتم تطوير المناهج الدراسية الطلاب لتلائم مواكبة لسوق العمل والتطور المحيط.

ونوهت الدكتورة صفاء على أنه لا بد الطالب من عدم الاكتفاء بالكتاب الجامعي وأنه يجب عليه من زيادة حاصلته العلمية بإطلاع على الكتب والمصادر العلمية، وأن الكلية بتعاون مع الجامعة تقوم بتوفير العديد من الكتب العربية والأجنبية والمصادر الطبية الكبيرة من خلال مكتبة الكلية والتى يتم تخصيص أوقات لطلاب الكلية الاطلاع كما أن المكتبة مزودة بخدمة الانترنت لزيادة البحث والطلاب، مع تواجد دكتور مشرف على الطلاب للمساعدة ولتوجيه وبذلك يتكون لدى الطالب وعى معرفى ويصبح قادر على تطبيق التعليم الذاتى



