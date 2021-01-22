فنى ديكور يتهم موظف بريد بالتعدى عليه في شربين

اتهم فنى ديكورات موظف بمكتب بريد راس الخليج التابع لمركز شربين بمحافظة الدقهلية بالتعدى عليه امس الخميس بالضرب واصابته بجروح بعد مشادة بينهما على صرف مبلغ من الفيزا .



ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ أمس لمركز شرطة شربين من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين مكتب بريد "رأس الخليج " دائرة المركز بحدوث مشاجرة داخل المكتب.



وانتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "محمود .ع .ا .ع" 37 عاما، موظف بمكتب البريد ، ومقيم قرية " كفر الترعة القديم " دائرة المركز و"عمرو. ا .ح "37 عاما فنى ديكورات ، ومقيم قرية " راس الخليج" مصابا بكدمات بالوجه وجرح قطعي أسفل العن اليسرى وآخر بالجبهة وذلك على اثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الـى مشاجرة تعدى فيها الأول على الثانى بالضرب بالأيدى واصابته، لحدوث خلاف على صرف مبلغ مالى من الفيزا كارت الخاصة الثانى لوجود عطل بها.



وبسؤال المذكورين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة شربين ، وجار العرض على النيابة العامة .