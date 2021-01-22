عميد حاسبات حلوان: استمرار مناقشة رسائل الدراسات العليا حتى 20 فبراير

قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، ان الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أونلاين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، لافتا أن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة .





واعلن الدكتور أسامة فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الكلية إعادت فتح باب مناقشة الرسائل العلمية لمرحلة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) ولكن بضوابط وشروط احترازية ووقائية وضعتها الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، مشيرا الي ان الكلية كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل العلمية بعد قرار الحكومة بتعليق الدراسة داخل الجامعات ولكن تقرر عودتها من يوم السبت 16 يناير 2021 وتستمر حتى يوم السبت 20 فبراير 2021 .





وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان ان مناقشة الرسائل العلمية تتم على اقتصار الحضور على أعداد قليلة لافتا ان الكلية تقوم بتطهير والتعقيم الكامل للكلية بشكل دورى وذلك حرصًا على أبناء الجامعة وعلى العاملين وأعضاء هيئة التدريس .





وأشار الي أن الكلية تشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لجميع الحاضرين لمناقشة الرسالة العلمية من ارتداء الكمامة طول تواجده فى الكلية مع الحرص على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الحضور وذلك فى ضواء مجابهة جائحة تفشى فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع .



