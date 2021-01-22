أخبار التوك شو.. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن إصابات كورنا.. والصحة تكشف موعد بدء التطعيمات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:











استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة.





الشروق:

الرئيس السيسي يطلع على تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.





صدى البلد:

السيسي يوجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة.

الخارجية: الإفراج عن 35 صيادا مصريا بعد دخولهم المياه الإقليمية السعودية.





الجمهورية:

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.





المصري اليوم:

الصحة: خروج 566 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات.





قالت الدكتورة هويدا أبو العلا ، استشاري طب الأطفال ، إن بكاء الأطفال في عمر الثلاث شهور فأقل ، يكون غرضه الأساسي التعبير عن احتياج معين ، منها الجوع والنوم والإحساس بالدفء والراحة ، مؤكدة أنها من أهم الاحتياجات في تلك الفترة .





وأضافت الدكتورة هويدا أبو العلا ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن تكيف الطفل في بطن أمه ، خلال مدة التسع أشهر ، يجعله يأخذ فترة طويلة لكي يعتاد ، على الضوء والأصوات ، وتغير درجات الحرارة.

















قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة محافظة الوادى الجديد، إن الزراعة التقليدية تكون عرضه لجميع الظروف المناخية، ولكن مع الصوب من الممكن زراعة جميع المحاصيل من خلالها فى موسم احد فقط ولا ترتبط بشتاء أو صيف، كما أنها تمكن من التحكم فى عمليات المكافحة، أى يكون هناك سيطرة أكبر.





وأضاف "المرسي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مشروع الصوب الزراعية بالوادى الجديد بدأ مع قدوم المحافظ بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 100 ألف صوبة، فتم البدء بإنشائها للشباب وتوزيعها وتوفير الأرض بسعر متميز.













قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يجب أن يكون للإنسان ورد قرآني يوميا، لأنه ليس من المحبب أن يتواجد المصحف بدون أن يستخدم.





وأضاف: لابد أن يكون هناك ورد للصلاة على النبي صلى الله عليه، ولابد للإنسان المؤمن أن يذكر أصحاب الحقوق عليه سواء صديق أو أب وغيره.





وتابع "هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرآن يحترم العقل ويحرم أن يذهب الإنسان عقله، كما يحرم القرآن الدم وإلقاء النفس في التهلكة فيما يخص الجانب العقلي، و أخيرا الجانب الروحي .





















قال الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ أمراض الصدر و الحساسية بجامعة الأزهر، إن عدد الإصابات بكورونا لم تنخفض كما يتوقع الجميع، ولكن الانخفاض فى عدد المواطنين المصابين الذين يذهبون لـ مستشفيات وزارة الصحة.





وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن الأعداد فى تزايد، والدليلي على ذلك وجود مرضى فى العيادات الخارجية الخاصة، وأن معامل التحاليل تشهد اقبال كبير.

















عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تفاصيل كلب وفي ينتظر صاحبه عدة أيام أمام مدخل المستشفى.





أثارت قصة الكلب "بونجوك" الذي انتظر صاحبه أمام المستشفى عدة أيام في تركيا ضجة في شبكة الإنترنت.





وحسب وكالة الأنباء التركية فإن الكلب طارد سيارة الإسعاف التي نقلت صاحبه إلى أبواب المستشفى في مدينة طرابزون شمال تركيا الأسبوع الماضي وبقي في انتظاره أمام أبواب المستشفى عدة أيام.

















عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية" تقريرا بعنوان، القطار السريع نقطة تحول بنظام النقل فى مصر.. تعرف على تفاصيل المشروع.





وفقا للتقرير، القطار السريع يعتبر مشروع سيربط الجغرافية المصرية على إمتدادها بطريقة لم يسبق أن شهدتها البلاد من قبل، حيث سيبلغ طول شبكة القطار إلى 1000 كم مبدأيا، وقد يصل فى مرحلة لاحقة إلى 1700 كم، بحجم إستثمار يقدر بنحو 23 مليار دولار.





وستبلغ سرعة القطار نحو 250 كم فى الساعة وسيتوزع على 4 خطوط رئيسية، الاول سيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إذ أنه سيمتد من مدينة العين السخنة وحتى العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر والجيزة والإسكندرية وغيرها من المدن، حيث سيصل طول هذا الخط إلى ما يقارب 460 كم بعدد 15 محطة، ومن المتوقع أن تستغرق مدة إنجازه عامين.

















قال الدكتور هانى جبران، إستشارى التغذية العلاجية، إن فيتامين "د" يعتبر هرمون وليس فيتامين، حيث أنه يتكون داخل الجسم عن طريق الشمس.





وأضاف "جبران" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه من أجل الحصول على فيتامين "د" يجب تعرض الجسم للشمس، موضحا أنه مهم جدا لكل عناصر الجسم بصفة عامة وخاصة المناعة.

















قالت الدكتورة هدير ناجي، طبيب المخ و الأعصاب بمستشفى المنصورة العام، إن الافراط فى استخدام أى شئ يعود بالسلب على جسم الإنسان، ولذلك ننصح بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية لوقت طويل، وذلك لـ الأطفال التى تتمتع بصحة جيدة، أما من يعانون من أمراض يجب الأبتعاد نهائيا عن الأجهزة.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن استخدام الرياضة التى هى فى الأساس مفيد للجسم لوقت طويل تسبب مشكلات فى الجسم.





ولفتت إلى أن الطفل من الصغر اذا كان بصحة جدية ولا يعانى من مشكلات صحية أو ما يسمى كهرباء على المخ، فيجب عدم الجلوس على الموابايل أو التابلت لمدة تزيد عن ساعتين فى اليوم، وبجب أن تكون الساعتين على مدار اليوم أى غير متواصلة.



