أخبار الرياضة.. تطور مفاجئ بشأن انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان.. هاني حتحوت يفتح النار على أحمد مجاهد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





علق الاعلامي هاني حتحوت على تصريحات احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي.









