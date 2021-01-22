أخبار الرياضة.. تطور مفاجئ بشأن انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان.. هاني حتحوت يفتح النار على أحمد مجاهد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
علق الاعلامي هاني حتحوت على تصريحات احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي.
كشفت مصادر فرنسية عن إقتراب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ، من الإنتقال إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي ، وفتح خط المفاوضات من جديد بعدما أغلقت في الأيام الماضية .
علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على تغيير حكم مباراته مع بيراميدز المقرر إقامتها اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
علق جيمس ملينر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على خسارة فريقة امس امام فريق بيرنلي في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
تطلق صفحات النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التاسعة مساء اليوم الفيلم الوثائقي «سر التاسعة».
نشبت مشادة كلامية بين عبدالله السعيد وعلي جبر لاعبا فريق بيراميدز بعد هدف فريق سموحة في المباراة التى تجمع بينهم حاليا على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتخفيف العقوبة الموقعة على مصطفى محمد مهاجم الفربق الأبيض بإيقافه أربع مباريات.
علق المحلل الرياضي خالد بيومي على خسارة فريق ليفربول الإنجليزي امس من فريق بيرنلي في اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية ورغم ذلك حصلنا على ثقة دول العالم المختلفة .