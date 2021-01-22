مؤسس مشروع كنوز يدوية: هدفنا دعم السيدات ونشر التراث الثقافي

قال أسامة غزالي، مؤسس مشروع كنوز يدوية، إن المشروع كان حملة تهدف إلى دعم وانتشار الحرف اليدوية في مصر، موضحا أن أكبر نسبة من أصحاب الحرف اليدوية هم السيدات، ولهذا كانت هذه المبادرة أحد سبل دعم ونشر أعمالهم.





وتابع "غزالي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد": المبادرة بدأت من خلال السوشيال ميديا، بالإضافة إلى إنشاء أول موقع تجارة إلكترونية للحرف اليدوية.





وأضاف، أن المبادرة تدعم التراث الثقافي في المحافظات المصرية، منوها إلى أن المبادرة ساهمت في مشاركة بعد المنتجين في المعارض المقامة في القاهرة.





واسترسل: خلال الـ4 سنوات الماضية تعاملنا مع الكثير من السيدات في كل أنحاء مصر، وفيما يخص الكمامات السيناوية، قال إن الفكرة جاءت من خلال مؤسسة الفيروز.