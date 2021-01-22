إصابة 3 أشخاص في مشاجرة على تركيب شبكة تقوية محمول بـ المنصورة

أصيب ٣ أشخاص في مشاجرة للخلاف على تركيب شبكة تقوية محمول أعلي أحد الأبراج بمنطقة "عزبة الصفيح " بالمنصورة .





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثانى المنصورة من شرطة النجدة بحدوث مشاجرة وإصابات ب منطقة " عزبة الصفيح " دائرة القسم.





وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من ( طرف أول ) " محمد. أ .م.ع " 39 عاما ، ميكانيكي ، مصابا بجرح قطعى بالقدم اليمنى وشقيقه "محمود .أ . م. ع " 32 عاما ، ميكانيكي ، مصابا ،بجرح قطعى بكف اليد اليسرى ، ويقيمان بذات العنوان ، ( طرف ثان ) ومحمد . ع. م.إ" 30 عاما مهندس تركيب شبكات " فودافون " ومقيم دائرة مركز أبو كبير بالشرقية.





ومحمد. ط.ن.ط " 31 عاما ، ومقيم دائرة مركز سمنود بالغربية ، و"عمر .أ.م.ال" 31 عاما ، ومقيم دائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة و" خالد .م.ال "، 24 عاما مقيم دائرة مركز الزقازيق بالشرقية، و "أشرف. ح. أ" ٢٩ عاما ، ومقيم منطقة " عزبة الشال " دائرة القسم مصابا بجرح قطعى باليد اليسرى فنيين تركيب شبكات بشركة فودافون.





تبين أن سبب المشاجرة عقب انتهاء الطرف الثانى من تركيب شبكة تقوية المحمول أعلى سطع برج " الصفا " الكائن بذات المنطقة، اعتراض الطرف الأول وبعض أهالى المنطقة على ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، مما أدى إلى إصابة الأول والثانى والسابع.





نتج عن ذلك، سقوط عرق خشبى من أعلى سطح برج " الصفا" ألقاه الرابع على " كابل كهرباء، عما أدى إلى إنقطاعها وانقطاع الكهرباء عن البرج المشار إليه، جار الإصلاح، وبسؤال طرفى المشاجرة أيدوا مضمون الفحص وتبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدى كلا منهم على الآخر.



