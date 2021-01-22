أحمد راؤول: باب الجمال لا يغنيها إلا الكينج محمد منير

قال المؤلف أحمد حسن راؤول، إن كلمات أغنية "باب الجمال" كانت تشبه شخصية وشكل الكينج محمد منير، مضيفا أن كلمات الأغنية متواجدة من 2016 وباعها لأحد مساعدي منير في عام 2019 وفوجئ بموافقة الكينج على كلمات الأغنية في 2020.





وتابع: محمد منير شخص في قمة الهدوء وبعيد كل البعد عن التكبر والغرور، منوها إلى أن اسم الكليب الخاص بالكينج محمد منير جاء على اسم أغنيته وهي "باب الجمال".











أغنية "باب الجمال، من البوم "باب الجمال" كلمات: أحمد حسن راؤول، والحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، وإنتاج : قنوات.

يذكر أن منير، نشر بوستر الألبوم وعلق عليه قائلا: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك واستنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك.. نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل أي حد". وأضاف "راؤول" خلال حواره ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأغنية لا يمكن أن يقوم بغنائها إلا الكينج محمد منير، ولهذا انتظرت موافقته على كلمات الأغنية سنوات، متابعا: بدأت في الكتابة وأنا بعمر الرابعة عشر.



