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محافظات

محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:01 م
محافظ قنا يتابع أعمال
محافظ قنا يتابع أعمال تجميل كوبري المعنا
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يوسف رجب

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال تجميل كوبري المعنا والتي تم تنفيذها تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا واتحاد شباب قنا.


وأكد محافظ قنا، أن أعمال الدهان والتجميل التي تجري بكوبري المعنا أضفت شكلا وطابعا مميزا للكوبرى، كما سيتم أيضا تجميل كوبري سيدي عبدالرحيم أعلى السكة الحديد.


وأوضح الداودى، أن أعمال التجميل تأتى في إطار حرص محافظة قنا علي تطوير وتجميل كافة الشوارع والميادين بمختلف المدن وتنفيذًا لمبادرة "قنا تتجمل".


وأشار محافظ قنا، إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال التجميل بمدينة قنا سوف يتم بدء الأعمال في باقي مدن المحافظة بالتتابع.


وأشاد محافظ قنا، بجهود الشباب في أعمال التجميل التي تجري بمدينة قنا والتي تغرس روح الانتماء لدى الشباب، مؤكدًا أهمية تعميم مشاركة الشباب في أعمال التجميل بجميع مراكز المحافظة.


وأكد محافظ قنا، قيام جميع أجهزة المحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح أي مبادرات أو أنشطة تهدف لتجميل كباري و ميادين المحافظة.


جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا واتحاد شباب قنا قاموا بتجميل جدارية المعنا الفرعونية بمدينة قنا والتي تحتوي علي العديد من الرسومات والأشكال الفرعونية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلي تنفيذ ممشى بطول الجدارية وبعرض 10 متر و 5 استراحات للزوار.


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محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب
محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب
محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب
محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب
محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب
محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب
محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب
محافظ قنا: أعمال التجميل تغرس روح الانتماء لدى الشباب
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