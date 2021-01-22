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أخبار العالم

ناقشا اجتماع وزراء الخارجية العرب.. رئيس حكومة لبنان يستقبل السفير المصري

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:39 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني يستقبل السفير المصري
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قسم الخارجي
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب السفير المصري ببيروت ياسر علوي، الذي أطلعه على رغبة مصر بعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في ٢ مارس المقبل، لتفعيل التضامن العربي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تم خلاله البحث في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في التغلب على الأزمات التي يعاني منها".

وأوضح المكتب الإعلامي فى بيان نقلته ليبانون ديبايت، أن حسان دياب أثنى على المبادرات التي اتخذها الأمين العام لمساعدة لبنان، لا سيما المشاركة في ترؤس مؤتمري باريس لدعم بيروت والشعب اللبناني والنداء العاجل الذي أطلقه إلى المجتمع الدولي للاستجابة للحاجات الفورية الناجمة عن الانفجار في مرفأ بيروت.

وأطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأمين العام على واقع انتشار فيروس كورونا وشدد على "الحاجة لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة نظرا لنفاذ قدراتها الاستيعابية للمرضى والمصابين بعدوى الفيروس والحاجة الملحة لتجهيزها بغرف العناية الفائقة والأجهزة الطبية اللازمة ومنها آلات التنفس.
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