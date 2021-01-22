أمن الدقهلية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سائق توك توك في أجا

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثمان سائق توك توك مقتولا وملقى على طريق ترابي بجوار مزرعه دواجن بقرية "الغراقة " بمركز أجا بمحافظة الدقهلية.



ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من بعض الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بناحية قرية " الغراقة " دائرة مركز أجا.



وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة " محمد السيد ربيع فودة "،20 عاما ،سائق توك توك ، ومقيم قرية "ميت العامل " دائرة مركز أجا ملقاه بطريق ترابي يتوسط ارض زراعية بجوار " مزرعة دواجن الشافعي " بزمام قرية " الغراقة " دائرة المركز و بمناظرة الجثة، تبين إصابته برش خرطوش بالوجه والرأس ويرتدي ملابسه كاملة عبارة عن " تيشرت أبيض اللـون وجاكت أسود أزرق وبنطال جينز أزرق اللون أسفله شورت أبيض اللون".



وبسؤال والده "السيد ربيع فودة" 53 عاما عامل بمعرض سيارات، ومقيم بذات القرية قرر بأن نجله يعمل سائق علي توك توك ملك " علي السيد علي مهدي الصعيدي " 28 سنة ، أستورجي، ومقيم بذات القرية، وأنه خرج بتاريخ مساء يوم ١٩ الجاري ، إلا أنه لم يعد منذ ذلك التوقيت، وأضاف بعدم قيامه بالإبلاغ أو تحرير ثمة محاضر بغيابة لقيامه بالبحث عنه.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز أجا ، وجار استكمال الفحص وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.