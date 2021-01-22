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تعليم

مناظرة ٤٢٧ حالة طبية و٨٤٥ بيطرية فى قافلة جنوب الوادي بـ شلاتين

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:34 م
جانب من القافلة
جانب من القافلة
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يوسف رجب

 واصلت قافلة جامعة جنوب الوادي، الشاملة لمدن شلاتين وحلايب وأبورماد، أعمالها لليوم الثالث على التوالى بمدينة شلاتين للكشف الطبى وتقديم العلاج المجانى وتحويل العديد من الحالات للمستشفيات الجامعية، و اجراء الكشف الطبى على الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانيه من خلال قافلة الجامعة الطبية البيطرية.  

وقال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة حريصة على التواجد سنويا فى هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتواصل مع أهلها بصفة مستمرة وتوفير الرعاية الشاملة لهم ويأتى هذا أيضا من حرص الجامعة على تقديم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع و أداء رسالتها التنموية والخدمية بالمناطق الاكثر احتياجا.   

                      

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية قدمت الكشف والعلاج فى اليوم الثالث بمستشفى شلاتين لـ ٤٢٧ حالة فى تخصصات مختلفة، فى العظام ٤٦ حالة وفى الجلدية ٤٦ حالة و٣٤ حالة أطفال و ٥٠ حالة باطنة و ٤٤ حالة رمد و ٣٥ حالة انف و أذن وجراحة عامة ١٦ حالة و ١٥ حالة مسالك بولية و ١٥ حالة صدرية و أمراض النساء ٢١ حالة واجراء أشعة سونار لـ ٥٥ حالة ومخ وأعصاب ١٤ حالة واجراء أشعة مقطعية لـ ١١ حالة وجراحة تجميل لثلاث حالات وقامت القافلة الطبية بتحويل ٨ حالات منهم ٤ حالات رمد وحالة جلدية وحالة مخ واعصاب وحالة انف وأذن وحالة لجراحة التجميل.


و أشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة أجرت الكشف الطبى بقرية أبرق لـ ٤٣ حالة أطفال و٢٥ حالة جهاز هضمى و١٨ حالة جلدية، فيما وقعت قافلة طب الفم والأسنان الكشف الطبى لـ ٢٢ حالة.   
             
وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نأئب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية البيطرية قدمت خدماتها بمدينة شلاتين فى اليوم الثالث، حيث ناظرت ٨٤٥ حالة ماشية منهم فى الباطنة ١٣٦ حالة أبل و ٢٧٣ حالة أغنام و ٣٨٦ ماعز واجراء جراحة وتخدير لعدد لثلاث حالات أبل و ٢٥ حالة أغنام و ٨ حالات ماعز واجراء عملية التوليد والتناسليات لـ ١٢ حالة أغنام و 5 حالات ماعز.


و أشار نصارى، إلى أن القافلة قدمت العديد من المواد الغذائية وعقد العديد من ندوات التوعية الصحية والرياضية والبيئية وإجراء العديد من اللقاءات مع أهالى المنطقة لمعرفة المشكلات والاحتياجات الطبيه لهم، بمشاركة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأساتذة كليات الطب والطب البيطرى والتربية الرياضية والتمريض وطب الفم والأسنان.


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مناظرة ٤٢٧ حالة طبية و٨٤٥ بيطرية فى قافلة جنوب الوادي بـ شلاتين
مناظرة ٤٢٧ حالة طبية و٨٤٥ بيطرية فى قافلة جنوب الوادي بـ شلاتين
مناظرة ٤٢٧ حالة طبية و٨٤٥ بيطرية فى قافلة جنوب الوادي بـ شلاتين
مناظرة ٤٢٧ حالة طبية و٨٤٥ بيطرية فى قافلة جنوب الوادي بـ شلاتين
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