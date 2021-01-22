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حوادث

نائب رئيس مجلس الدولة يرثى المستشار عبده كرسوع

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:53 م
المستشار عبده كرسوع
المستشار عبده كرسوع
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محمد زهير
فقدت أسرة مجلس الدولة أحد رجالها المستشار عبده محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  دائرة التعليم شقيق المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس.

وودع قضاة مجلس الدولة وزملاؤه ومحبوه الفقيد فى جنازة عقب صلاة الجمعة اليوم ببرج رشيد مركز رشيد بمحافظة البحيرة.

 والفقيد من مواليد 26 يونيو 1961 وقد اقتصر واجب العزاء على تشييع الجنازة نظرا للظروف الراهنة .

وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الفقيد رحمة الله عليه من خريجى حقوق الإسكندرية دفعة 1983 وكان زميلى فى الدراسة  , عرفته هادئًا ، متسامحًا ، راضيًا ، قنوعًا ، ملتزمًا بانسانيته ودينه وواجباته القضائية , وشهدته قدوة ونموذجا لشباب القضاة  ومثلًا يحتذى في البساطة والوداعة وسمو الأخلاق وطهارة النفس ونقاء القلب , وكان من خيرة قضاة مجلس الدولة سموا وطيبة وتواضعًا , ومثالًا  لقيم المحبة والخير والانتماء الذى يمنح الإنسان إحساسًا بالعزة والكرامة والشرف والنزاهة .

ويختتم الدكتور محمد خفاجى رثاءه: كم هي قاسية لحظات الحزن والوداع والفراق التى تختزن في القلب والذاكرة ، ونحن نودع واحدًا من جيل القضاة المؤمنين بالرسالة القضائية العظيمة ، تاركًا سيرة عطرة وروحًا نقية ، وميراثًا قيما من المثل النبيلة , يعز علينا فراقك ، في وقت نحتاج فيه الى أمثالك من القضاة الأوفياء المخلصين الصادقين , ومهما كانت كلماتى  وحروفى حزينة باكية ، لن نوفيك حقك لما قدمته لبلادك من جهد وتفانٍ في سبيل رسالة العدالة .
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