مقترح برلمانى بتشكيل لجنة تقصى الحقائق حول أزمة الحديد والصلب

أقترح النائب احمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على رئيس المجلس، تشكيل لجنة "تقصي حقائق"، من النواب، للوقوف علي الوضع المالي والفني للشركة الحالي، وأسباب الانهيار التي وصلت له خلال السنوات الماضية، في ظل الاتهامات المتبادلة بين الشركة وعمالها من جهة والحكومة من جهة أخري.





وقال بهاء، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن الاكتفاء بالبيان الحكومي في أزمة تصفية الشركة ودراسته "خطأ"، وإنما النزول إلي أرض الواقع لتقييم الامر، وهو ما حدث في سوابق برلمانية ومن بينها أزمة "فساد القمح" في مجلس نواب 2015.





ودعا بهاء، وزارة قطاع الأعمال، للإفصاح عن سياستها للتعامل مع الشركات الخاسرة، في ظل تخوفات العاملين من تكرار سيناريو التصفية الذى شهدته 3 شركات في الفترة الحالية