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توك شو

أحمد عزمي: حفظ القرآن ساعدنى على إتقان اللغة العربية.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:53 م
الفنان أحمد عزمى
الفنان أحمد عزمى
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أسامة علي
كشف الفنان أحمد عزمى بدايته فى مجال الفن منذ صغره وكتابته للشعر.

وقال عزمي خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه بدأ فى سن الـ 12 عاما كتابة الشعر، ودخل الإذاعة عن طريق ابن عمه الذى كان يعمل مخرجا حينها حيث بدء فى إلقاء الشعر فى أعمال "درامية فى الإذاعة".

وأوضح أحمد عزمى، أن أول مسلسل شارك به "شقائق النعمان"، مع الفنان، عزت العلايلى، وجلال الشرقاوي، كما شارك فى بوجى وطمطم، البرلمانى الصغير، وقدم أيضا نشرة الأطفال.

وقال عزمى، إن والدته كانت حريصة على حفظه القرآن الكريم، معقبا: "القرآن ساعدنى على إتقان اللغة العربية".

ولفت أحمد عزمى، إلى أنه بعد الانتهاء من الثانوية العامة التحق بمعهد الفنون المسرحية. 
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