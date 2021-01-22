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أخبار العالم

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء اللبناني يوجه نداءً إلى ألمانيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:56 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
التقي رئيس الحكومة المكلفة بلبنان حسان دياب مع سفير ألمانيا أندرياس كيندل ورئيس المجلس اللبناني الألماني للأعمال الياس أسود حيث اطلعا على تقدم عملية إزالة النفايات والترسبات الكيميائية في مرفأ بيروت الناتجة عن انفجار 4 أغسطس وشحنها إلى ألمانيا. 

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء اللبنانية أن دياب أبدى حرصه على إنجاز هذه المهمة بأسرع وقت ممكن.


وأفادت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء اللبنانية أن دياب وجه ‏طلبا لـ سفير ألمانيا لمساعدة لبنان بتوفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أكسجين للمصابين بفيروس كورونا. 

كما طالب دياب من السفير الألماني توفير مليوني لقاح إضافي ضد كورونا لتأمين كمية لقاحات تغطي كافة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. 
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