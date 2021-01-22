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اقتصاد

وزير الصناعة السوداني: تعزيز الشراكة الصناعية مع مصر من خلال القطاع الخاص

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:33 م
وزير الصناعة السوداني
وزير الصناعة السوداني
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ولاء عبد الكريم
أكد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى، أن عقد الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك يمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مسئولى البلدين الشقيقين لإحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى وتعزيز الشراكة الصناعية من خلال القطاع الخاص المصرى والسودانى.

وقال إن كلا البلدين يمتلكان موارد وإمكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وبصفة خاصة فى اقامة مشروعات مشتركة تنعكس آثارها إيجابا على الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.

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وأشار مدنى إلى أن مسئولى البلدين يدعمان هذا المجلس لأهمية دوره فى تحقيق التكامل الاقتصادى المشترك، مطالبا أعضاء المجلس بضرورة البدء فورا فى بحث نوعية المشروعات التى يمكن إقامتها بالتعاون مع نظرائهم من الجانب المصرى.
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