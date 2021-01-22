وزير الصناعة السوداني: تعزيز الشراكة الصناعية مع مصر من خلال القطاع الخاص

أكد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى، أن عقد الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك يمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مسئولى البلدين الشقيقين لإحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى وتعزيز الشراكة الصناعية من خلال القطاع الخاص المصرى والسودانى.





وقال إن كلا البلدين يمتلكان موارد وإمكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وبصفة خاصة فى اقامة مشروعات مشتركة تنعكس آثارها إيجابا على الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.





اقرأ أيضا:



