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رياضة

الجهاز الفني يثمن جهود طبيب فريق الزمالك

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:55 م
محمد أسامة طبيب الزمالك
محمد أسامة طبيب الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على توجيه الشكر للجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة.

وأشاد المدير الفني البرتغالي بمجهودات طبيب الزمالك في الحفاظ على سلامة، وصحة جميع اللاعبين، ودوره الكبير في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة كورونا. 

فيما أكد عبدالحليم علي مدير الكرة أن الجهاز الفني بقبادة باتشيكو حرص على عقد جلسة مع محمد أسامة وجه خلالها الشكر له كنوع من التقدير والاعتراف بالدور الكبير الذي قام به الطاقم الطبي في الفترة الماضية، وتمنى له دوام التوفيق .

ومن جانبه أعرب محمد أسامة عن سعادته بلافتة الجهاز الفني، ووعد ببذل الجهاز الطبي أقصى جهد في الفترة القادمة للحفاظ على صحة جميع أعضاء المنظومة الكروية بالفريق .
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