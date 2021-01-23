جامعة حلوان فى أسبوع.. استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالي.. وندوة عن تصحيح المعلومات الخاطئة لمرض نقص المناعة

جامعة حلوان في اسبوع:

تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان

استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان

علوم حلوان تعلن فوز طالبة بمقعد في برلمان الشباب









شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم.









نظم اتحاد طلاب كلية الطب ندوة عبر الإنترنت حول فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والوصمة المرتبطة بهما وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بالكلية، واللجنة العلمية باتحاد طلاب الكلية، واتحاد طلاب كلية التمريض، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة حلوان، و الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بالجامعة، و الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.









هدفت الندوة إلى تقليل الوصم ضد مرضى الإيدز وكذلك السعى إلى القضاء عليه فى عام 2030، إلى جانب تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة والإيدز بين طلاب المجال الصحى.





ناقشت الندوة التعريف بفيروس نقص المناعة البشرية، وطرق انتقال الفيروس، والحديث عن أصل ونظريات تطوره، كما تم الحديث عن وجه الاختلاف بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وطرق الوقاية، وكذا التعرف أين يتم الاختبار والعثور على المساعدة والدعم، وتمت مناقشة موضوع الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع الإيدز.





وتابعت إدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام ٢٠٢٠، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وتضمنت مقابلات اليوم الثانى مقابلة مرشحين من 12 كلية وإدارة بإجمالى عدد مرشحين 29 مرشحا ليتم اختيار 17 منهم من خلال لجنة التحكيم والتى تكونت من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، والأستاذ حاتم حمدى أمين مساعد الجامعة، وهشام رفعت أمين مساعد الجامعة، ومها عبد الرحيم أمين مساعد الجامعة، والأستاذ محمد وليد الغنيمى مدير عام شئون الأفراد وأعضاء هيئة التدريس.





وتضمنت شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وألا يكون قد تجاوز رصيد الأجازات خلال العام، وأن يكون آخر تقريرين سنوى بدرجة امتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، كما طلب من المرشح تقديم نموذج تطوير مقترح للإدارة التى يعمل بها تتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم فى أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة، والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، وسيتم منح الفائزين مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تذكارى، على أن يوضع أسماء المكرمين فى كتيب خاص بإسم المسابقة يوزع عليهم.





وتستكمل فعاليات المقابلات الشخصية للمسابقة يوم الأحد الموافق ٣١ يناير ٢٠٢١، وتكونت اللجنة المنظمة من: أحمد محمد درويش، وأميرة أحمد عفيفى، وسلوى رمضان، وإيمان عبد الحميد، ومنى عبد الرحمن، ونجلاء أحمد محمود، وكريم زكريا، وشيماء عبد القادر، وأحمد سطوحى.













أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن فوز الطالبة فوزية عبد الكريم سليمان الطالبة بالمستوى الرابع بكلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مؤخرًا بمقعد فردي في النموذج الأول لمحاكاة الحياة السياسية المصرية (مجلس النواب) برلمان شباب مصر٢٠٢٠/٢٠٢١ بمحافظة القاهرة عن الدائرة السادسة (التجمع الخامس والتجمع الأول ومدينة نصر ومصر الجديدة)، حيث تم التصويت إلكترونيا.





جاء النموذج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة.



