جامعة حلوان فى أسبوع.. استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالي.. وندوة عن تصحيح المعلومات الخاطئة لمرض نقص المناعة

جامعة حلوان في اسبوع:
- تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان
- استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان
- علوم حلوان تعلن فوز طالبة بمقعد في برلمان الشباب
شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم.
نظم اتحاد طلاب كلية الطب ندوة عبر الإنترنت حول فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والوصمة المرتبطة بهما وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بالكلية، واللجنة العلمية باتحاد طلاب الكلية، واتحاد طلاب كلية التمريض، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة حلوان، و الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بالجامعة، و الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.
هدفت الندوة إلى تقليل الوصم ضد مرضى الإيدز وكذلك السعى إلى القضاء عليه فى عام 2030، إلى جانب تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة والإيدز بين طلاب المجال الصحى.
ناقشت الندوة التعريف بفيروس نقص المناعة البشرية، وطرق انتقال الفيروس، والحديث عن أصل ونظريات تطوره، كما تم الحديث عن وجه الاختلاف بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وطرق الوقاية، وكذا التعرف أين يتم الاختبار والعثور على المساعدة والدعم، وتمت مناقشة موضوع الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع الإيدز.
وتابعت إدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام ٢٠٢٠، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتضمنت مقابلات اليوم الثانى مقابلة مرشحين من 12 كلية وإدارة بإجمالى عدد مرشحين 29 مرشحا ليتم اختيار 17 منهم من خلال لجنة التحكيم والتى تكونت من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، والأستاذ حاتم حمدى أمين مساعد الجامعة، وهشام رفعت أمين مساعد الجامعة، ومها عبد الرحيم أمين مساعد الجامعة، والأستاذ محمد وليد الغنيمى مدير عام شئون الأفراد وأعضاء هيئة التدريس.
وتضمنت شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وألا يكون قد تجاوز رصيد الأجازات خلال العام، وأن يكون آخر تقريرين سنوى بدرجة امتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، كما طلب من المرشح تقديم نموذج تطوير مقترح للإدارة التى يعمل بها تتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم فى أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة، والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، وسيتم منح الفائزين مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تذكارى، على أن يوضع أسماء المكرمين فى كتيب خاص بإسم المسابقة يوزع عليهم.
وتستكمل فعاليات المقابلات الشخصية للمسابقة يوم الأحد الموافق ٣١ يناير ٢٠٢١، وتكونت اللجنة المنظمة من: أحمد محمد درويش، وأميرة أحمد عفيفى، وسلوى رمضان، وإيمان عبد الحميد، ومنى عبد الرحمن، ونجلاء أحمد محمود، وكريم زكريا، وشيماء عبد القادر، وأحمد سطوحى.
أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن فوز الطالبة فوزية عبد الكريم سليمان الطالبة بالمستوى الرابع بكلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مؤخرًا بمقعد فردي في النموذج الأول لمحاكاة الحياة السياسية المصرية (مجلس النواب) برلمان شباب مصر٢٠٢٠/٢٠٢١ بمحافظة القاهرة عن الدائرة السادسة (التجمع الخامس والتجمع الأول ومدينة نصر ومصر الجديدة)، حيث تم التصويت إلكترونيا.
جاء النموذج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة.
وينفذ برلمان شباب بأسلوب جديد يتماشى مع واقع الحياة السياسية و البرلمانية في مصر تحت شعار "كن قياديا كن مؤثرا".