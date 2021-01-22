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حوادث

تفاصيل انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:10 م
انفجار سيارة محملة
انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز
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انجي هيبة
سيطرت الحماية المدنية ووحدة المطافي على حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وقالت مصادر إن الحادث لم يسفر عن وقوع اصابات، وتمت السيطرة عليه مع توقف حركة السير بالطريق، واشارت الي انقلاب السيارة مما ادي الي انفجارها.

وشهد طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، منذ قليل،  انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد انقلاب سيارة انابيب غاز منزلى قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الاسماعيلية.

علي الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بمحافظة الاسماعيلية، بالدفع بسيارات اسعاف لمكان وقوع الحادث.
تفاصيل انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
تفاصيل انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
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