جامعة القاهرة فى أسبوع.. طالب بـ الآداب مترجمًا للمنتخب النمساوي في بطولة كأس العالم لكرة اليد.. وإعلان أسماء الفائزين بمسابقة الفنجري البحثية حول الشائعات وتأثيرها على التنمية

جامعة القاهرة في اسبوع:

_الخشت يشيد بالطالب المشارك فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

_جامعة القاعدة تتقدم 210 مركزا دفعة واحدة متصدرة الجامعات المصرية









شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الاسبوع وجاءت كالاتى :









‎يشارك الطالب إبراهيم علي الطالب بالفرقة الثالثة بقسم اللغة الألمانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ضمن فريق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 حتى 31 يناير، ويتولى الطالب عملية الترجمة للمنتخب النمساوي لكرة اليد طوال فترة مشاركته بالبطولة.





‎من جانبه، أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة الطالب إبراهيم علي، وحصوله على فرصة حقيقية لإثبات مدى قدرته وتدريبه على الترجمة الفورية من اللغة الألمانية وإليها تحت إشراف الدكتورة دينا سلامة رئيس قسم اللغة الألمانية بالجامعة.





‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تفخر بما يحققه طلابها من تفوق وتميز يثبت قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات بجدارة، مما يعكس قوة البرامج التدريسية التي تستخدمها في إعداد الطلاب، مما جعلها ضمن أفضل 1% في التوظيف على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة.

‎وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الطالب إبراهيم علي في الترجمة من اللغة الألمانية وإليها لمنتخب النمسا؛ تؤكد التميز لطلاب جامعة القاهرة وهو نتيجة طبيعية للجهود المستمرة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة مع طلابهم، لتخريج جيل مسلح بالعلم، مؤمنًا بوطنه وحقه في أن يتبوأ مكانته اللائقة.









كما أعلنت جامعة القاهرة أسماء الفائزين في مسابقة "وقف الفنجرى" لدراسات وبحوث خدمة المجتمع لعام 2019 تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على التنمية في مصر"، بعد انتهاء لجان التحكيم من مناقشة وتقييم البحوث التي تقدم بها 23 باحثًا من مختلف الجهات.





ففي الجوائز الأصلية للمسابقة، فاز بالمركز الأول وقيمة جائزته 25 ألف جنيه الباحث محمد السيد عبدالصمد عبيد بوزارة العدل، وفازت بالمركز الثاني وقيمة جائزته 15 ألف جنيه الباحثة ياسمين أحمد أنور صيدلانية، وفازت بالمركز الثالث وقيمة جائزته 10 آلاف جنيه الباحثة راوية السيد محمد السيد باحثة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.





وفي الجوائز التشجيعية للمسابقة، وقيمة كل منها 2000 جنيه، فاز بالمركز الأول مناصفة كل من أمل عبد الفتاح عطوه أستاذ مساعد بقسم الفلسفة كلية التربية جامعة عين شمس، وفاطمة علي أبو الحديد أستاذ مساعد بقسم الفلسفة كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، وفاز بالجائزة الثانية سيد علي السيد محمد مدرس لغة عربية، وفاز بالجائزة الثالثة مناصفة كل من الباحث أحمد صلاح إبراهيم عبدالوهاب معيد بمعهد التخطيط القومي، ومحمد وليد فتح الله مصطفى بركات معيد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفازت بالجائزة الرابعة إیمان أحمد عبدالله عبدالرؤوف مدير عام بجامعة القاهرة، وفازت بالجائزة الخامسة زينب سيد محمود فرماوي باحث اقتصادي بمركز الوثائق الاستراتيجية مركز المعلومات، وفاز بالجائزة السادسة محمود زغلول عطية رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وفاز بالجائزة السابعة حمدي عبدالعزيز محمود کریم السعداوي صحفى بجريدة الأهرام، وفاز بالجائزة الثامنة عادل إبراهيم عبدالفتاح مهندس ميكانيكا بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، وفازت بالجائزة التاسعة وصال يحيى زين العابدین منتصر حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، وفاز بالجائزة العاشرة أحمد رفعت عبد التواب المقدم أستاذ مساعد بقسم الإحصاء كلية التجارة جامعة المنصورة.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مسابقة وقف الفنجري لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وهى إحدى أدوات البحث العلمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مجال التنمية المجتمعية، لافتًا إلى أهمية دور البحث العلمي فى إيجاد الحلول العملية لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات التنمية.





ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة البحثية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع - من خلال الوقف الخيري للراحل المستشار محمد شوقي الفنجري - سنويًا منذ عام 2005 تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري، وهي مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.













بالاضافة الى ذلك ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق الجامعة طفرة وتقدم كبير في تصنيف الاستشهادات العلمية الإسباني "ويبومتركس" في أحدث تقرير لأفضل جامعات العالم في يناير 2021، حيث تقدمت 210 مركزا دفعة واحدة عن يناير العام الماضى، وكان ترتيب جامعة القاهرة على العالم فى يناير 2020 هو 749 وفى يوليو 2020 هو 667، وأصبح في يناير 2021 هو 539، بنسبة تقدم 28% عن العام الماضي.





وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف حيث ارتفع معدل الاستشهادات العالمية بالبحوث الدولية المنشورة عالميا إلى نحو 304 ألف و838 استشهادا بزيادة تصل إلي 43% عن معدل الإشارات خلال أخر تصنيف في 2020.





وأضاف الدكتور الخشت، أن منحنى الاستشهادات في ارتفاع حيث حققت الجامعة في يناير 2020 مجمل استشهادات بلغ 212 ألف و160 استشهاد فيما واصل الارتفاع ليبلغ 271 ألف و550 استشهاد في يوليو 2020، قبل أن يصل إلى 304 الف و838 استشهادا في يناير الجاري، مشيرا إلى أن نجاح الجامعة في الحفاظ علي معدلات النشر العلمي الدولي رغم جائحة فيروس كورونا ساهم في التقدم الكبير للجامعة في التصنيف الدولي.





وأوضح الدكتور الخشت، أن إدارة الجامعة كانت حريصة علي دعم وتشجيع علماء وباحثين الجامعة علي الاستمرار في النشر العلمي الدولي، بالإضافة إلى العمل على الأبحاث العلمية ذات الأهمية الدولية، حيث نشرت جامعة القاهرة 125 بحثا علميا حول جائحة فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 24% من إنتاج مصر المنشورة دوليا حول كورونا، فضلا عن نحو 35 دراسة علمية سريرية، بما ساهم في ارتفاع معدل مجمل الاستشهادات الدولية.





وأشار الدكتور الخشت، إلي أن الجامعة بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، فقد نجحت الجامعة في زيادة مكافآت للباحثين أصحاب النشر الدولي بنسبة تقترب من 52% ما يقرب من 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز خاصة للنشر في المجلات العلمية الكبرى، بما ساهم في عدد الباحثين اصحاب النشر الدولي من 1214 باحث في عام 2019 إلي 1377 باحث في 2020.



