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أحمد عزمي: عملت مونولوج مأساة الحلاج كأني راقصة بتتنقط فى فرح .. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:45 م
الفنان أحمد عزمى
الفنان أحمد عزمى
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أسامة علي
قال الفنان أحمد عزمى إنه بعد الانتهاء من دراسة الثانوية العامة، التحق بمعهد الفنون المسرحية.

وأضاف عزمي خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه دخل المعهد باختبارين هما "فرفور فى الفرافير"، "السجين الثانى فى مأساة الحلاج".

وأوضح أحمد عزمى، أنه خاض الاختبارات أمام، جلال الشرقاوى، سناء شافع، سميرة محسن، معقبا:" اما دخلت مقدرتش أبص فى اللجنة من عظمتها".

وأشار أحمد عزمى، إلى أنه بعد الاختبار الأول خاض عدة اختبارات أخرى للتأكد من إمكانياته الفنية، كما يحدث مع كل طلبة المعهد.

وتابع عزمي: "دكتور محمد عبد المعطى طلب منى اعمل مونولوج مأساة الحلاج كأنى راقصة بتتنقط فى فرح". 

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