ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مياه أسوان: إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي

السبت 23/يناير/2021 - 02:03 ص
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس رفعت اسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أنه جارى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، تعد الأكبر على مدار تاريخها؛ سيتم  من خلالها  القضاء على مشكلات وأزمات مياه الشرب فى المناطق المرتفعة، وفصل الصيف وفى المواسم والاعياد، من خلال الاعتماد على نظام الخزانات الكبرى وتدعيم الروافع، إحلال لشبكات انحدار الصرف الصحى وخطوط الطرد وبعض المحطات مما يستوعب تدفقات الصرف الصحى بالمدينة والقضاء على الطفوحات بها.

وأضافإسماعيل لــــ"صدى البلد"، أن قرى نصر النوبة تودع خلال الصيف المقبل مشكلات المياه بها بعد الانتهاء من محطة عنيبة الجديدة بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوم ودخولها الخدمة، يساهم فى زيادة الضغوط بعنيبة والوزان وخريت، وكذلك تدعيم المحطة القديمة وعمليات والأحلال والتجديد لخط فطيرة وادى العرب ، ودعم محطة فطيرة وزيادة قدرتها، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطات: (قسطل وتوشكى وابوسمبل).

اقرأ أيضا:

وأشار، إلى أنه جارى تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بسنقارى والسبوع والذى سيشمل إنشاء خزان ارضى وإعادة تشغيل خزان قديم، وكذلك إحلال وتجديد شبكات بطول 21 كيلو متر.

وتابع أنه جارى تنفيذ "محطة صرف صحى الحاجر " بطاقة تصميمية 14 ألف متر مكعب يوم والتى تخدم قرى الحاجر بادفو، ومشروع صرف صحى العطوانى والذى يشمل خطوط انحدار وخطوط طرد ، ومحطة رفع.

أوضح أنه تم القضاء على مشكلات المياه بمنطقة الكمبيل بكوم امبو، إضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد للشبكات والمحطات وفقا للإحتياجات والمعايير الفنية والهندسية، بدعم ومتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس مياه القناة: محطات صرف صحي بورسعيد تعمل جيدا وآخر يدخل الخدمة قريبا

«الشيوخ ومياه سوهاج» يبحثون موقف مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

محافظ أسوان: تجديد 816 منزلا بقرى نصر النوبة بتكلفة 400 مليون جنيه

20 قرية ومنطقة بأسوان تناشد المسئولين بإعادة تشغيل المياه

خلال 2020.. الإسكان تنتهى من 85 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي.. والمنوفية الأولى في مشروعات ISSIP2 الممولة من البنك الدولي

ترشيحاتنا

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

الأهلي يصطحب جميع لاعبيه للمشاركة في مونديال الأندية

سلوفينيا تخطف تعادلا قاتلا مع السويد لتشعل حسابات المجموعة الرابعة لمونديال اليد

الصحة: تسجيل 748 حالة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 52

بعد تلقيها تعليقات مزعجة بسبب وزنها.. جراحة شفط دهون تنهي حياة أم لـ3 أطفال

الخطوط السعودية توقف رحلاتها إلى هذه المدينة

Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

السعودية.. الأرصاد تحذر من القاتل الأسود خلال فصل الشتاء

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

اغتصبها وسرقها.. ممثل يعتدي جنسيًا على زوجة أبيه المسن

بعد تأجيل مشاركة البيانات.. واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور

بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور

نتيجة العاصفة.. انهيار منزلين ونجاة السكان بأعجوبة | فيديو