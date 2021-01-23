نائبة: لا يوجد مقياس يحدد نسبة الإصابات بفيروس كورونا

عقبت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي بيان وزيرة الصحة بشأن إنخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا في أخر 3 أسابيع إلى 50%، قائلة "لا يمت للواقع بأي صلة".





وأكدت سعيد، في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ، أنه لا يوجد مقياس يحدد نسبة الإصابات بهذا الفيروس، وذلك بسبب عدم عمل مسحات لكل المصابين، بالإضافة إلى الحالات التي لا تعلن عن إصابتها ، وتكتفي بعمل عزل منزلي لأنفسهم.





وأوضحت عضو البرلمان، إرتفاع نسبة إلتزام المواطن الفترة الماضية، والذي جاء بسبب توقيع الغرامات الفورية، لافتة إلى ضرورة الإهتمام بالمستشفيات الحكومة وحماية الأطباء وكل العاملين داخل المنظومة وتوفير كافة إحتياجاتهم لانهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.





وشددت سعيد على ضرورة خفض عدد العمال في كافة القطاعات، وعمل مناوبات بينهم، أملا في الحد من تفاقم هذه الأزمة.





جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت عن اخبار سارة خلال الفترة المقبلة وتفاصيل جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا، وأسباب أنخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، كما تحدث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطة القطاع الطبي لمواجهة الجائحة.



