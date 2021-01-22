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أخبار العالم

بعد تهديده ترامب.. تويتر يعلق حساب المرشد الإيراني علي خامنئي

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:09 م
تويتر يعلق حساب المرشد
تويتر يعلق حساب المرشد الإيراني علي خامنئي
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قسم الخارجي
علق موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، حساب المرشد الإعلى لإيران علي خامنئ، بحسب وكالة "رويترز".

وقرر تويتر تعليق حساب المرشد الإيراني خامنئي بسبب تغريدة هدد خلالها بمهاجمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ونشر المرشد الأعلى الإيراني تغريدة لرجل يلعب الجولف، في إشارة إلى ترامب، متعهدا بالثأر لمقتل سليماني.

وسبق أن دعا خامنئي إلى الثأر من الذين أمروا بقتل الجنرال الإيراني البارز، العام الماضي، لكنه لم يذكر ترامب بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، حذف موقع تويتر تغريدة لخامنئي يتحدث فيها عن عدم فعالية اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع المضادة لفيروس كورونا، معتبرا أنها تهدف إلى "تلويث دول أخرى".

ورغم حجب موقع تويتر رسميا في إيران، يستخدم عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف الموقع بانتظام ويمتلكون حسابات عليه.

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