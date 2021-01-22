7 أنواع من الزيوت الطبيعية تعالج الشخير.. تعرف عليها

يستخدم العلاج بالروائح، والزيوت الأساسية لتحسين صحتك الجسدية أو العقلية أو الروحية،

وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز الزيوت التي تساعد في علاج الشخير ...





زعتر

وفقًا للخبراء في مجال التدليك بالزيوت العطرية ، فرك القليل من زيت الزعتر على قدميك ليلًا يمكن أن يقلل من الشخير.





نعناع

يحتوي زيت النعناع على تأثيرات تنقية تساعد على تنظيف الجيوب الأنفية وتسهيل التنفس، إذا كان شخيرك يزداد سوءًا عند الامتلاء ، فقد يساعدك استنشاق زيت النعناع.





الأوكالبتوس

تظهر الأبحاث المبكرة أن الأوكالبتوس يمكن أن يساعد في تفتيت المخاط في الجهاز التنفسي ، بما في ذلك الجيوب الأنفية ومؤخرة الحلق.





خشب الأرز

خشب الأرز له رائحة خشبية يمكن أن تساعد في تقليل القلق وإرخاء العضلات، قد يساعدك على الدخول في حالة استرخاء مفيدة للنوم.





ليمون

كانت رائحة الحمضيات الطازجة من زيت الليمون تساعد على تحسين المزاج، قد يساعد في تقليل القلق وتعزيز مشاعر الرفاهية.





القرنفل

يستخدم زيت القرنفل لتخفيف البلغم في الصدر، قد يساعد في تفتيت البلغم الذي ينتقل إلى مؤخرة الحلق عند الاستلقاء للنوم. يعتبر القرنفل عشبًا له العديد من الاستخدامات الطبية،





صنوبر

زيت أساسي مشتق من إبر الصنوبر ، زيت الصنوبر يحتوي على كليهما خصائص مضادات الميكروبات