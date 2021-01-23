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برلمان

تحرك برلماني لإعطاء المرأة الحامل إجازة بسبب كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 06:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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القسم السياسي
أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، وتوجيهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم التزام بعض جهات العمل، ورفضهم تحرير إجازات للمرأة الحامل أو التي ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنه.

واوضحت سعيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك جهات عمل في بعض المحافظات تماطل لتنفيذ هذا القرار، مشيرة إلي هذا الأمر يعرض الامهات للخطر، في ظل إنتشار هذا الفيروس الخطير .

ويعقد البرلمان ولجانه جلسات مكثفة لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات ومقارنتها برؤى المستقبل، الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة يقوم مجلس النواب بتقييم أداء الحكومة في الفترة من 2018 إلى 2020.
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