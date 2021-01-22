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مدير تحرير الأهرام: زيارة الرئيس السيسى لـ أكاديمية الشرطة حملت رسائل مهمة

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال جمال عفيفى، مدير تحرير الأهرام، إن الإرهاب هو العدو الأول للدولة المصرية لافتا إلى أن نظم المحاكاة وأماكن التدريب هى تقوم بتدريب الطلبة على كيفية تدريب العناصر والتنظيمات الإرهابية. 

وأضاف "عفيفى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتى ضمن اهتمامه بطلبة الكليات العسكرية  ومنها الكلية الحربية، كلية الشرطة ووقوفه دائما على الاستعداد القتالى والتدريبى للطلبة ووصولهم لأعلى درجات الكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام القتالية والأمنية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسى تأتى قبل أيام من احتفالات عيد الشرطة 69 واهتمام قيادات الدولة المصرية بإيصال رسالة لرجال الشرطة المصرية  بأنهم يؤدون الأمانة على أكمل وجه لتحقيق الأمن المصري والاستقرار داخل الدولة المصرية.

ولفت إلى أن العديد من أبناء الشرطة ضحوا بدمائهم النفيسة والغالية فى سبيل أمن واستقرار الدولة المصرية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسى رسالة اهتمام من القيادة المصرية لطلبة كلية الشرطة والاهتمام بهم وإلقاء مسئولية عليهم فيما يختص بأن يكونوا على أعلى مستوى من التدريب والدراسة حتى تحقيق أعلى درجات الكفاءة بكافة أشكاله ورسالة لطلبة أولياء أمور طلبة كلية الشرطة للاهتمام بأبنائهم

وتابع  أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بأفراد الشرطة، وتحديث قوات الشرطة بإمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات لمكافحة الشغب والإرهاب، والوسائل التكنولوجية لتتبع الأنظمة الإرهابية. 
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