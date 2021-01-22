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فن

ليلى علوي تنعى الناقدة كوثر هيكل بكلمات مؤثرة

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:32 م
كوثر هيكل
كوثر هيكل
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محمد بدران


نشرت الفنانة ليلي علوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة للناقدة الراحلة كوثر هيكل، ونعتها بكلمات مؤثرة. 


وعلقت ليلي علوي على صورتها قائلة: «وداعا الكاتبة الرقيقة وصاحبة الأعمال الرومانسيه والواقعية كوثر هيكل خالص التعازي لاسرتها الكريمة ». 


وأعلن الدكتور خالد منتصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل -أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت وحماة خالد منتصر- ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان. 


ونشر خالد منتصر، عبر صفحته على فيسبوك، صورة الراحلة كوثر هيكل، وعلق عليها قائلًا: «البقاء لله.. وداعًا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت». 


وقدمت الراحلة كوثر هيكل عددا من الأعمال الفنية التي لا تنسى، أبرزها: «العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائمًا، علي ورق سيلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم» ومسلسلات «علي نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص». 


ليلى علوي تنعى الناقدة كوثر هيكل بكلمات مؤثرة
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