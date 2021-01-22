رئيس مدينة سمسطا ببني سويف يتابع أداء المشروعات ورفع الإشغالات

تابع ناصر سيف رئيس مدينة سمسطا جنوب بني سويف الأداء التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث تم الانتهاء من رصف طريق الدومانية، وجاري إنهاء إنشاءات المبنى الإداري بحي الفالوجا، وكذلك تطوير المجزر الآلي بالمدينة.





كما تضمن التقرير القيام بحملة صباح اليوم لرفع إشغالات الطريق، وذلك للقضاء على التعديات على حرم الطريق العام واستعادة المظهر الحضاري للمدينة حيث استهدفت الحملة رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال المخالفة والأسواق العشوائية بشارع محمود سليمان وشارع بور سعيد وشارع 26 يوليو، ومحيط المساجد وقد تمكنت من إزالة كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تم رصده من مخالفات.

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وفي ملف النظافة وتمهيد الطرق تم متابعة تنفيذ الأعمال اليومية بمناطق متفرقة من المدينة حيث تم رفع 90 طنا من القمامة والمخلفات بعدد من شوارع المدينة والمناطق الشعبية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، فضلا عن تفريغ الحاويات والجمع من المنازل، كما تم رفع 60 طنا من مخلفات قرى دشطوط ودشاشة وبدهل والعساكرة ومازورة والشنطور، إضافة إلى تمهيد وتسوية شارع الرحمة بالمدينة والشوارع الرئيسية بقريتي القصبة والشنطور.









ياتى ذلك فى إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة ، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمنى لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.