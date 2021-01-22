وليد نجا يكتب: عيد الشرطة المصرية

تحتفل مصر في شهر يناير مع كل عام بالعديد من الأعياد والمناسبات القومية والدينية، ونحتفل جميعا بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام تلك الذكرى التي أثبتت فيها شرطتنا الباسلة وطنيتها، فهي ناصرة المظلوم وأداة تنفيذ العدالة على الأرض، فالحفاظ على مقدرات الوطن يحتاج إلى رجال أتقياء يفصلون بين مشاعرهم وأدائهم للواجب، ورغم تغير الظروف العالمية والدولية وتطور نظم الجريمة، إلا أن أجهزتنا الأمنية والشرطية تسابق الزمن لتطوير قدرتها وإمكانتياتها وتطور بنيتها الأساسية وترفع من كفاءة ومهنية كوادرها البشرية يدعمها شعب مصر العظيم وقيادته السياسية.





وتقوم الدولة بجهود جبارة لتحقيق الأمن والأستقرار في منطقتنا المضطربة فالأمن هو توفير مطالب الإنسان الحياتية والمعيشية والشعور بالطمأنينة وعدم الخوف فتحقيق الأمن غريزة بشرية تحققها الدولة لمواطنيها وتكتسب منها قيادتها السياسية شرعيتها، وفي عيد الشرطة المصرية رقم 69نتوجهة بالتحية إلي جميع أخوتنا في الشرطة من المجندين والمدنين وجميع الدرجات والمسميات والأمناء والسادة الضباط وصولا للسيد وزير الداخلية ونهنئ أنفسنا وقيادتنا السياسية علي ماتحقق بفضل الله تعالي والمخلصين من أمن وتنمية في مصرنا الغالية.





ويوافق يوم 25 يناير من كل عام عيد الشرطة تلك الذكري التي تصدى فيها رجال الشرطة المصرية الشرفاء في مديرية أمن الأسماعلية لجيش الاحتلال البريطاني في القرن الماضي، حيث رفض أبناء شرطتنا الباسلة تسليم أسلحتهم وأخلاء مبني المحافظة ورغم عدم تكافؤ القوة والمواجهة محسومة بنيلهم شرف الشهادة دفاعا عن الوطن وتلك أسمى مراتب الإيمان أنها العقيدة القتالية التي يمتلكها شعب مصر العظيم خير أجناد الأرض في جميع ربوع مصر في المستشفيات والحقول .....ألخ ونتج عن المواجهة خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الإحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952.





وقد تعرضت شرطتنا الباسلة في عيدها القومي لتحمل أخطاء السياسين من النظام السابق فقدر وزارة الداخلية أنها تتحمل أخطاء الغير في 25 يناير من عام 2011 ولولا وطنية أبنائها لما استطاعوا أن يطورا أنفسهم بأنفسهم فهم خير أجناد الأرض، ولم تكن مصر الآن بفضل الله تعالي وجهود المخلصين تنعم بالاستقرار الأمني فدائما الاستقرار السياسي مخرجاته استقرار أمني، شكرا سيادة الرئيس كونك رئيسا لكل المصريين دون تحزب أو تميز ودائما أحبتي في الله والوطن من الخير يكمن الشر ومن الشر يكمن الخير، لذا وجب حمد الله سبحانه وتعالي في السراء والضراء فدائما ننتظر حكمة الله سبحانه وتعالي في الفرح والابتلاء ورغم انكماش الاقتصاد العالمي وظهور أزمة فيروس كورونا العالمية، وفرض العزلة الصحية علي جميع دول العالم بحثا عن النجاة.





وكانت بعض الدول تمنع دخول منتجاتنا الزراعية لدواعي سياسية والآن نحن من نصدرها لهم حبا، فدائما قدر مصر أن تحافظ علي ود أشقائها فمصر أصبحت تنتج غذاءها وضاقت الفجوة في بعض المنتجات وأصبحنا نمتلك فائضا نصدره لدول العالم، وانخفضت أسعار السلع الأساسية من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والفاكهة والخضروات وغيرها من الاحتياجات الأساسية نتيجة وفرة المعروض فذلك نتاج تخطيط وجهد وعرق المخلصين في ربوع الوطن علي مدار سنين عديدة،ومع تحول العالم للحجر الصحي الإجباري الذي فرض علي جميع دول العالم من الله سبحانة نتيجة فيروس كورونا ظهر نور الحق، وأدركنا أن رحمة الله سبحانه وتعالي بنا شعب مصر هي من ألهمت قيادتنا السياسية الحكمة فقيادتنا السياسية وحكومتنا من هواة العمل في صمت دون ضجيج يدعمها شعب مصر العظيم في إعادة بناء الوطن، وأصبحنا نمتلك القدرة والقوة الذكية التي أعادت لمصر مكانتها الطبيعة كقوة قادرة علي حفظ الأمن والأستقرار في منطقتنا الملتهبة بالصراعات علي كافة المحاور والأتجاهات الإستراتيجية وكل من يمتلك عقل وحكمة يفهم ويدرك طبيعة ماحدث في دولنا العربية ودائما الحق منتصر فقط تقوي الله سبحانه وتعالي والعمل والصبر والرضا وأن نثق في أنفسنا وقدراتنا وقيادتنا.





ما ينقصنا أحبتي في الله والوطن أن نحكم العقل ونتدبر كتاب الله سبحانه وتعالي عندما يختلط علينا الحق مع الباطل فهو الفصل والحكم في قولة تعالي في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم " الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) صدق الله العظيم حفظ الله مصر وحفظكم جميعا وأدام علينا الله سبحانه وتعالي نعمة الأمن والستر وعام سعيد علي الجميع وتحية لشرفاء الوطن في الجيش والشرطة وفي المزارع والحقول وكافة القطاعات وحفظ الله مصر وحفظكم وأن كان في العمر بقية نستكمل معا رحلتنا في كشف الحقائق بعيدا عن الأوهام وفي بحث آخر بعيدا عن تلك الموضعات التي نتحدث فيها في المناسبات لكي تعرف الأجيال الصغيرة التي لم تعاصر تلك الأحداث عظمة الشعب المصري وفي الختام دائما ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية من كل سوء دمتم في حفظ الله وعنايتة وتحيا مصر .