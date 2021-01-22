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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بـ كارو في بني سويف

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:43 م
حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ملاكي
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محمد عبدالحليم
 أصيب 6 أشخاص بينهم أب و3 من أبنائه، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كاروبمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "علي ميهوب عبد العظيم" 35 سنة، فلاح، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، وأبنائه "محمد" 9 سنوات ،مصابًا بكدمات وسحجات بجميع انحاء الجسم، "ياسمين" 5 سنوات مصابة بكدمات وسحجات بالوجه "يوسف"22 سنة، طالب مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالوجه.

كما أصيب  "محمد جمال سيد" 22 سنة، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم، "شيماء جمال علي 35 سنة مصابة بجرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصى."

ووجه الدكتور صلاح عمر، مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفوروتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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