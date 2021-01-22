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بيري محمد تكتب: الكاراتيه التقليدي وأبطال يستحقون الدعم

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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الكاراتيه التقليدي من الألعاب الفردية لن أقول إنها مظلومة فجميع الألعاب الفردية مظلومة من وجهة نظري ولكني سوف أتحدث عن تاريخها ونشأتها والقواعد والقوانين والأسس التي تعتمد عليها وأهم الأبطال تحقيقا لإنجازات الكاراتيه التقليدي. 

بدأت لعبة الكاراتيه التقليدي  في القرن ١٥ في جزيرة  اوكيناوا في اليابان وفي العصور الأولى  كانت تكتب القبضة  الصينية وتغيرت إلي كرا_تي  اي اليد الخالية ثم جاء المعلم جن شن فوناكوش وادخل كلمة دو (Do)  حتي تأخذ مكانتها من الفلسفة اليابانية ورياضات البودو .

أنشئ الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي سنه ١٩٦٥  وهو أول اتحاد قدم طلب للجنة الأولمبية  لدخول الكاراتيه التقليدي  كرياضة أولمبية سنة ١٩٧٥ .

هناك  وصايا خمس للكاراتيه التقليدي نقلا عن إرشادات الاتحاد  المصري للكاراتيه التقليدي:
١/البحث عن تهذيب الخلق 
٢/كنت وفيا 
٣/كنت مجتهدا 
٤/احترم الاخرين 
٥/تملك نفسك عند الغضب 
وتردد هذه الوصايا في حاله استرخاء وتركيز وصفاء ذهن 

كما أكد الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي بأن ممارسة الشباب للكاراتيه التقليدي تساعدهم علي تنمية التوازن النفسي حيث أنه يساعد  الأطفال ذو الطاقات المفرطة أو المشاغبين أو أصحاب العقد النفسية.

كما نوه الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي بأنه يعطي أهمية كبيرة في حالة النواحي التربوية وأن القوانين الرياضية للكاراتيه التقليدي موضوعة ومقننة من الاتحاد الدولي itkf  طبقا لدراسات طبية وسيكولوجية  وتشريحية بالنسبة للاعبين حتي يستمر اللاعبون في الممارسة لأطول فترة ممكنة كما أن المعرفة بالجسد والنواحي النفسية  يعطي اللاعب  فرصة للتحكم في نفسه وانفعالات.

كما أن الكاراتيه التقليدي كرياضة للدفاع عن النفس ليست معركة باليدين والأرجل  فإنها رياضة انشقت منها رياضات كثيرة مثل  الكاراتيه الرياضي  والكيك بوكسينج ورياضات أخري.

أما عن أبطال الكاراتيه التقليدي التي تفوقت وحققت إنجازات فهم كثيرون وجميعهم يستحقون الدعم ولعل أبرزهم:

_عبدالرحمن محمد تهامي 
ثان افريقيا كوجو كوميتيه

_جابر بدري جابر 
اول افريقيا كوميتيه جماعي

_دنيا محمد محفوظ 
ثالث افريقيا كوجو كوميتيه

_مريم الحلواني 
ثالث جمهورية كاتا جماعي

_اسلام جابر رجب 
اول عالم كاتا فردي

ايه على عبد السلام 
ثالث افريقيا كاتا فردي

 وأخيرا لن ترتقي ألعابنا الفردية إلا بدعم النشاط وأبطاله أحبتي ....
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