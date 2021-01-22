بيري محمد تكتب: الكاراتيه التقليدي وأبطال يستحقون الدعم

الكاراتيه التقليدي من الألعاب الفردية لن أقول إنها مظلومة فجميع الألعاب الفردية مظلومة من وجهة نظري ولكني سوف أتحدث عن تاريخها ونشأتها والقواعد والقوانين والأسس التي تعتمد عليها وأهم الأبطال تحقيقا لإنجازات الكاراتيه التقليدي.





بدأت لعبة الكاراتيه التقليدي في القرن ١٥ في جزيرة اوكيناوا في اليابان وفي العصور الأولى كانت تكتب القبضة الصينية وتغيرت إلي كرا_تي اي اليد الخالية ثم جاء المعلم جن شن فوناكوش وادخل كلمة دو (Do) حتي تأخذ مكانتها من الفلسفة اليابانية ورياضات البودو .





أنشئ الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي سنه ١٩٦٥ وهو أول اتحاد قدم طلب للجنة الأولمبية لدخول الكاراتيه التقليدي كرياضة أولمبية سنة ١٩٧٥ .





هناك وصايا خمس للكاراتيه التقليدي نقلا عن إرشادات الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي:

١/البحث عن تهذيب الخلق

٢/كنت وفيا

٣/كنت مجتهدا

٤/احترم الاخرين

٥/تملك نفسك عند الغضب

وتردد هذه الوصايا في حاله استرخاء وتركيز وصفاء ذهن





كما أكد الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي بأن ممارسة الشباب للكاراتيه التقليدي تساعدهم علي تنمية التوازن النفسي حيث أنه يساعد الأطفال ذو الطاقات المفرطة أو المشاغبين أو أصحاب العقد النفسية.





كما نوه الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي بأنه يعطي أهمية كبيرة في حالة النواحي التربوية وأن القوانين الرياضية للكاراتيه التقليدي موضوعة ومقننة من الاتحاد الدولي itkf طبقا لدراسات طبية وسيكولوجية وتشريحية بالنسبة للاعبين حتي يستمر اللاعبون في الممارسة لأطول فترة ممكنة كما أن المعرفة بالجسد والنواحي النفسية يعطي اللاعب فرصة للتحكم في نفسه وانفعالات.





كما أن الكاراتيه التقليدي كرياضة للدفاع عن النفس ليست معركة باليدين والأرجل فإنها رياضة انشقت منها رياضات كثيرة مثل الكاراتيه الرياضي والكيك بوكسينج ورياضات أخري.





أما عن أبطال الكاراتيه التقليدي التي تفوقت وحققت إنجازات فهم كثيرون وجميعهم يستحقون الدعم ولعل أبرزهم:





_عبدالرحمن محمد تهامي

ثان افريقيا كوجو كوميتيه





_جابر بدري جابر

اول افريقيا كوميتيه جماعي





_دنيا محمد محفوظ

ثالث افريقيا كوجو كوميتيه





_مريم الحلواني

ثالث جمهورية كاتا جماعي





_اسلام جابر رجب

اول عالم كاتا فردي





ايه على عبد السلام

ثالث افريقيا كاتا فردي





وأخيرا لن ترتقي ألعابنا الفردية إلا بدعم النشاط وأبطاله أحبتي ....