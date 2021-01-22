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توك شو

قفلت الباب.. أحمد عزمي: اتفاجئت في أول مرة أشوف الفنان يحيى الفخراني

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:44 م
يحيى الفخرانى وأحمد
يحيى الفخرانى وأحمد عزمى
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أسامة علي
كشف الفنان أحمد عزمي، علاقته بالفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، والعمل معه فى مسلسل عباس الأبيض فى اليوم الأسود.

وتابع عزمي خلال حواره مع برنامج 3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" بعد قراءة العمل روحت عشان اقابل المخرج الكبير نادر جلال، ومكنتش عارف مين هيعمل دور بطل المسلسل وقتها". 

وأضاف أحمد عزمى قائلا: " أول ما روحت عشان الاتفاق على المسلسل وانا بفتح المكتب لقيت الفنان يحيى الفخرانى موجود قفلت باب المكتب بسرعة، اتخضيت اما شوفت".

وأوضح أحمد عزمى، الدكتور يحيى الفخرانى ضحك وضحك وأشاد بدوري في فيلم الأبواب المغلقة، وقال لي: "معجبين بيك جدا.. وعاوزك معايا فى المسلسل".

وقدم الفنان احمد عزمى عددا من المسلسلات والمسرحيات مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى.
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