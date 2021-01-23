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اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

السبت 23/يناير/2021 - 05:03 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 23 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع، وهو السعر الأعلى بين كافة العملات العربية.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .  
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