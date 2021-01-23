الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع، وهو السعر الأعلى بين كافة العملات العربية.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .



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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع .



وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع . ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع .وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 23 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.