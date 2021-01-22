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تعليم

فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني بجامعة الأهرام الكندية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:35 م
جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية
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حسام الفقي
أعلنت جامعة الاهرام الكندية عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020_2021 للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية علما بأن التقديم والتنسيق لهذا الفصل الدراسي سيكون مركزيا من خلال الموقع الالكتروني لامانة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية فور الاعلان رسميا عن ذلك .

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وأضافت الجامعة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  انه تم الغاء رسوم التسجبيل والمصروفات الادراية ومصروفات امتحان اللغة الانجليزية .

وأكدت انه توجد بعض الاماكن في جميع كليات الجامعة وهي : " الصيدلة ،الاسنان ، العلاج الطبيعي ،الهندسة ،كلية الحاسبات والمعلومات ،الاعلام ،ادارة الاعمال ،اللغات والترجمة ".

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