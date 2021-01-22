فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني بجامعة الأهرام الكندية

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عميد حاسبات حلوان: استمرار مناقشة رسائل الدراسات العليا حتى 20 فبراير





وأضافت الجامعة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه تم الغاء رسوم التسجبيل والمصروفات الادراية ومصروفات امتحان اللغة الانجليزية .





وأكدت انه توجد بعض الاماكن في جميع كليات الجامعة وهي : " الصيدلة ،الاسنان ، العلاج الطبيعي ،الهندسة ،كلية الحاسبات والمعلومات ،الاعلام ،ادارة الاعمال ،اللغات والترجمة ".





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