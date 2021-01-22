الجبلي: القطاع الخاص يلعب دورا حيويا فى دفع العلاقات المشتركة مع السودان

اكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى السودانى المشترك ان القطاع الخاص فى البلدين يلعب دورا حيويا فى دفع العلاقات المشتركة الى افاق آرحب للمساهمة فى الوصول الى التكامل الحقيقى بين شعبا البلدين الشقيقين.





وقال إن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لا ترقى للامكانات والقدرات الكبيرة المتوافرة لدى مصر والسودان ولا تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين ، مؤكدا اهمية دور المجلس فى تعزيز هذه العلاقات والانتقال بها لمعدلات افضل خلال المرحلة القريبة المقبلة .





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واشار الجبلى الى اهمية رفع القيود التى تؤثر سلبا على حركة التجارة بين البلدين خاصة وان السوق المصرى هو نافذة المنتجات السودانية للسوق الاوروبى ، وايضا السودان هى نافذة المنتجات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية.





ولفت الى اهمية توحيد المواصفات الفنية للسلع بين البلدين و تقوية العمل البنكي وانسياب التحويلات النقدية المباشرة ، فضلا عن اهمية مواصلة جهود تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالسودان ، مع الإهتمام بالنقل النهري والبري وإنشاء مراكز تجارية بين البلدين .



