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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بمستهل التعاملات

السبت 23/يناير/2021 - 08:06 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 23 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم

سجل سعر اليورو 18.95 جنيه للشراء و19.18جنيه للبيع .

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وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.38 جنيه للشراء و21.66 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.59 جنيه للشراء و17.80جنيه للبيع.

واستقرت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية بمستهل التعاملات 

سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.25 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

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