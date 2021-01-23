ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا.. تسليم 1440 شقة في دار مصر بالقاهرة الجديدة

السبت 23/يناير/2021 - 03:01 ص
شقق دار مصر
شقق دار مصر
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الأحد 18/4/2021، فى تسليم 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار مصر  للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.


وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.


اقرأ أيضا:

انخفاض جديد لأسعار المستهلكين باليابان.. تفاصيل


وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم  318، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26/1/2021، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 332، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 333، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 334، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 335، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 413، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 382، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 383، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 384، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 385، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 320، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 321، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 315، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 314، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 313، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 312، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 311، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 414، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم  415، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 416، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء، ووحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 7/3/2021.


وأضاف رئيس جهاز مدينة "القاهرة الجديدة"، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 386، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 387، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 388، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 229، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 228، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 223، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 222، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 221، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 220، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 336، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 337، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 403،  يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 404، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 405، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 406، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 316، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 317، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 353، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 243، يوم الأحد 18/4/2021.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأحد 3 يناير.. بدء تسليم 358 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة

24 يناير.. تسليم 1440 وحدة سكنية ضمن دار مصر بمنطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان: 3 يناير بدء تسليم وحدات الحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية

غدا.. تسليم أول شقق بحى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الجديدة

الإسكان: تسليم 1440 شقة فى دار مصر بالقاهرة الجديدة ..24 يناير

اعتبارا من 1 فبراير.. بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

برش كحول في وش الناس.. مي سليم تروي تجربتها مع كورونا

رسميًا.. الكاف يعلن عقوباته ضد الزمالك و3 لاعبين في أحداث نهائي أبطال أفريقيا

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

الصحة المغربية تعتمد لقاح "سينوفارم" الصيني لمواجهة كورونا

اغتصبها وسرقها.. ممثل يعتدي جنسيًا على زوجة أبيه المسن

مساء الورد .. وصلة رقص حارة لـ نبيلة عبيد في عيد ميلادها الـ76

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثير للاشمئزاز.. مضيفة تحذر من طلب مياه الحنفية على الطائرة | فيديو

جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور