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حوادث

السيطرة على حريق سيارة محملة باسطوانات بوتاجاز بطريق القاهرة الإسكندرية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:50 م
حريق سيارة محملة
حريق سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز
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مصطفى الرماح
تبلغ للأجهزة الأمنية بانقلاب سيارة نقل مُحملة باسطوانات البوتاجاز حال سيرها على الطريق القادم من القاهرة المتجه إلى الإسماعيلية نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى إلى واشتعال النيران بالسيارة وامتدادها لبعض إسطوانات البوتاجاز .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ، وتم رفع آثار الحريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، أسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة باشتباه بخلع بالكتف وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وقالت مصادر إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وتمت السيطرة عليه مع توقف حركة السير بالطريق، وأشارت إلى انقلاب السيارة مما أدى إلي انفجارها.

وشهد طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، منذ قليل،  انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد انقلاب سيارة انابيب غاز منزلى قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الإسماعيلية.

علي الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الاسماعيلية، بالدفع بسيارات إسعاف لمكان وقوع الحادث.

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