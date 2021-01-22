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يكره صفة الغباء في المرأة ويأكل الريحان.. أحمد عزمي يجيب على أسئلة مهمة

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:25 م
الفنان أحمد عزمى
الفنان أحمد عزمى
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أسامة علي
أجاب الفنان أحمد عزمى على عدد من الأسئلة السريعة التى تكشف شخصيته، لافتا إلى أنه أن لم يكن ممثلا، كان يتمنى أن يصبح طباخا ماهرا، أو يعمل فى أى وظيفة داخل البحر.

وقال عزمى خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن أكثر صفتين يكرههما فى شخصيته هما "العصبية والتسرع".

وقال عزمى، إن السعادة بالنسبة له هما "الستر والصحة"، وأكثر مكان يحب قضاء وقته فيه عندما يكون سعيدا،"أى مكان بشرط يكون مع ابنه آدم".

ولفت عزمى، أنه يحب القطط، ويحب الريحان للغاية لدرجة أنه يأكله، ويتمنى السفر إلى إسبانيا، وأسوان، وأكثر صفة يكرهها في المرأة هي "الغباء".

وأشار الفنان أحمد عزمى، إلى أنه ندم على كثيرا عن الأشياء التى فعلها، معقبا: "أسوأ وقت عشته كان وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، أكتر وقت أخذت فيه قرارات سيئة لنفسى".
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