طلاب إعلام عين شمس يُحييون فن التراث الشعبي بـ مجلة تلفزيونية أسبوعية

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وأضاف الطالب علي خلال حديثه لـ"صدى البلد" ان ذلك تم من خلال عدة قوالب كنشرة الأخبار التى تضمنت أخبار متنوعة عن الفنون الشعبية ،الحوار والذى تم تنفيذه من خلال استضافة دكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى و إيهاب فاروق المنسق للمهرجانات بالبيت الفنى، وفيتشر يتناول نشأة مسرح البالون و تطوره و اخيرًا شخصية العدد الفنان أحمد عدوية بجانب المؤثرات المرئية التى تم إضافتها كصور للقطات بحى الحسين. وذلك تحت اشراف الدكتورة دينا يحيى وأيه السيد .

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الجدير بالذكر انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها جامعة عين شمس، ممثلة في كلية الآداب بعنوان: " اللغة العربية وآدابها " بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور مصطفىى مرتضى عميد كلية الآداب ، وتنفيذ الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .









وتتناول المحاضرات على مدار 4 أيام عدد من الموضوعات منها: اللغة العربية وقواعد النحو العربي وأسس البلاغة العربية ومستحدثاتها وكذلك الأخطاء اللغوية الشائعة في القراءة والكتابة.



