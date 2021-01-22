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فن

أخبار الفن| هدية ماسية لـ ياسمين صبري.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:31 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

حرص «صدى البلد» على التواصل مع المخرجة منال الصيفي، للإطمئنان على الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد تردد أخبار حول تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة. 

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، أظهرت فيها هدية ماسية باهظة الثمن تلقتها في عيد ميلادها أمس الخميس 21 يناير، عبارة عن سلسلة من الألماس الصافي. 

نشر الفنان أمير كرارة صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها يداعب صديقه المنتج الفني حمدي إسماعيل، في أول ظهور لـ كرارة بعد الشفاء من فيروس كورونا. 

كتب عصام نصر الدين -مدير أعمال المطربة شاهيناز- عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، منشورًا كشف من خلاله تطورات حالة شاهيناز بعد نقلها للمستشفى ليلة أمس الخميس 21 يناير.

نشرت المذيعة سماح أبو بكر عزت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة نادرة لها مع والدتها الراحلة كوثر هيكل، ونعتها بكلمات من الحزن والأسى. 

أعلن الدكتور خالد منتصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل -أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت وحماة خالد منتصر- ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان. 

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